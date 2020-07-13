ALES geç başvuru günü yarın (ALES 2020 sınav takvimi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2020 ALES/1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.

Adaylar başvurularını, 14 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru sınav ücretinin, başvuru kılavuzunda 195 TL olduğu belirtildi.

2020 ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020

ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020

ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020



ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020



ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021