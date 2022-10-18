ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES/3 geç başvuru ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar bugün geç başvuru yapabilecek. 18 Ekim'de (Bugün) başlayacak olan ALES geç başvuruları, bu gece saat 23.59'a kadar sürecek.



ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafından başlatılacak olan ALES geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin AİS adresinden yapılabilecek.



Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girerek bu gece saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.

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ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.