ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES/3 geç başvuru ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuruları bugün başlıyor. 30 Eylül-10 Ekim tarihinde başlayan ALES başvurularını kaçıran adaylar için açılacak olan geç başvurular için geri sayım başladı. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES/3 geç başvuru ne zaman bitecek?

ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES/3 geç başvuru ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

/3 sınavına kısa bir zaman kala, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar bugün geç başvuru yapabilecek. 18 Ekim'de (Bugün) başlayacak olan ALES geç başvuruları, bu gece saat 23.59'a kadar sürecek.

ALES GEÇ NASIL YAPILIR?

tarafından başlatılacak olan ALES geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin AİS adresinden yapılabilecek.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girerek bu gece saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.

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ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES/3 geç başvuru ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES takvimi) - 1

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

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