ALES geç başvuru ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ALES sınav tarihi)

ALES sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, geç başvuruların başlamasına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınan ALES başvurularını kaçıran adaylar, geç başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?



ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



30 Eylül'de başlayan ALES/3 başvuruları 10 Ekim 2022'de sonlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.