ALES geç başvuru ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ALES sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru tarihi merak ediliyor. Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan ALES sınavı öncesinde ilk başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuruların ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES geç başvuru ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ALES sınav tarihi)

sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, geç başvuruların başlamasına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınan ALES başvurularını kaçıran adaylar, geç başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, ALES geç başvuru ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES GEÇ NE ZAMAN?

30 Eylül'de başlayan ALES/3 başvuruları 10 Ekim 2022'de sonlanmıştı. tarafından yayımlanan takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES geç başvuru ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ALES sınav tarihi) - 1

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

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