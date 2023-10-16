ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2023 ALES/3 geç başvuru tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) geç başvuruları için tarih araştırması başladı. 19 Kasım tarihinde uygulanacak olan bu yılın son ALES sınavı öncesinde, henüz başvuru yapmamış olan adaylar geç başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Peki, 2023 ALES/3 geç başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2023 ALES/3 geç başvuru tarihi)

2023 /3 geç başvuru tarihi, 19 Kasım'da ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav öncesinde adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki son sınavı öncesinde, başvurularını henüz yapmamış olan adaylar için geç başvuru ekranı erişime açılacak. Peki, ALES/3 geç başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES/3 GEÇ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 geç başvuruları 17 Ekim 2023 Salı günü saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlayacak. Geç başvurular saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

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ALES geç başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2023 ALES/3 geç başvuru tarihi) - 1

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

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