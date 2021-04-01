ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

01.04.2021 - 12:12
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES 2 Mayıs'ta yapılacak.
Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edildi.
ALES başvurularını kaçıran birçok aday için geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 (bugün) gerçekleştiriliyor.
ALES başvuru işlerimleri ÖSYM’nin internet adresi üzerinden yapılıyor. Adaylar, T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlamış olacaklardır.
ALES geç başvuru ücreti 217,5 lira olarak belirlenmiştir.