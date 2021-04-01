ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES 2021 sınavı 2 Mayıs'ta yapılacak. ALES başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi ise bugün.

01.04.2021 - 12:12

ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

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2021 ALES başvuruları başladı

2021 ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES 2 Mayıs'ta yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edildi.

ALES başvurularını kaçıran birçok aday için geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 (bugün) gerçekleştiriliyor. 

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru işlerimleri ÖSYM’nin internet adresi üzerinden yapılıyor. Adaylar, T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlamış olacaklardır.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 217,5 lira olarak belirlenmiştir.

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