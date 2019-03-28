Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/1 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların, 2019-ALES/1 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
ALES geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
Anadolu AjansıEğitim
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvuruları bugün saat 23.59'a sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.