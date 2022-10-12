ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES başvuru takvimi)

ALES/3 sınavı için hazırlıklar sürüyor. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES sınavının bu yılki son sınavı için geri sayım başladı. 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında tamamlanan ALES başvurularının ardından, başvurularını yapamayan adaylar geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES başvuru takvimi)

tarafından düzenlenecek olan /3 sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa bir zaman kala başvurular 10 Ekim'de tamamlandı. Başvurularını tamamlayamayan kişiler ise geç başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES başvuru takvimi) - 1

ALES/3 SINAVI GEÇ TARİHİ

30 Eylül'de başyalan ALES/3 başvuruları 10 Ekim 2022'de sonlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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