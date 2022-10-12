ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES başvuru takvimi)

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa bir zaman kala başvurular 10 Ekim'de tamamlandı. Başvurularını tamamlayamayan kişiler ise geç başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak?



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ



30 Eylül'de başyalan ALES/3 başvuruları 10 Ekim 2022'de sonlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.