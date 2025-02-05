ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak? (2025 ÖSYM ALES sınav tarihi)

2025 ALES geç başvuru ve sınav tarihi, yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak üniversite mezunu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES başvuru ve sınav takvimi sonrasında, ALES geç başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 ALES geç başvuruları 7 Mart 2025 tarihinde alınmaya başlayacak. Geç başvurular saat 23.59'da sona erecek.

