ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? ALES/1 sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM ALES sınav takvimi)

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES/1 sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa bir zaman kala başvurular 1 Mart'ta tamamlandı. Başvurularını tamamlayamayan kişiler ise geç başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? ALES/1 ne zaman yapılacak?



ALES/1 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES/1 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ



22 Şubat'ta başlayan ALES/1 başvuruları 1 Mart 2023'de sonlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sınavı geç başvuruları 10-13 Mart 2023 tarihinde yapılacak.