ALES geç başvurusu ne zaman? ÖSYM ALES/3 geç başvuru takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES) geç başvuruları, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yılın son ALES oturumu için başvurular sona ermişti. Geç başvuru takvimini merak eden adaylar da araştırmalarına hız verdi. Peki, ALES geç başvurusu ne zaman?

ALES geç başvurusu ne zaman? ÖSYM ALES/3 geç başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-/3) başvuruları yakın zaman önce sona ermişti. Çeşitli nedenlere başvuru tarihini kaçıran adaylar da geç başvuru takvimini merak ediyor. İşte, ÖSYM ALES/3 geç başvuru takvimi...

ALES/3 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 için geç başvuru tarihi 17 Ekim 2023 olarak belirlendi.

ÖSYM tarafından saat 10.00'da alınmaya başlayacak geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.

YILIN SON ALES OTURUMU NE ZAMAN?

Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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