ALES giriş belgesi erişime açıldı (ALES ne zaman yapılacak?)

2022 ALES 2 başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. Adaylar ALES giriş belgelerinin açıklanmasının ardından 21 Ağustos'ta sınava girecek.

Adaylar 4 Temmuz 2022'ye kadar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuruda bulundular.

ALES giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar bugünden itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil belgelerine ulaşabilecekler.

ALES NE ZAMAN?

2022 ALES 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 9 Eylül'de öğrenebilecekler.

ÖSYM ALES TAKVİMİ

ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022



ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.