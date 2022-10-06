ALES ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi)

ALES ne zaman? sorusunun yanıtı, 2022 yılının son ALES sınavı öncesinde adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 30 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak olan ALES/3 sınavı öncesinde birçok kişi sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

ALES ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi)

Her yıl tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen sınavı için tarih belli oldu. Geçtiğimiz günlerde başlayan ALES/3 başvurularını yapmaya devam eden yüksek lisans adayları, başvuruların ne zaman sona ereceğini sorgulamaya başladı. Peki, ALES ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi) - 1

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri açıklandı.

Buna göre; Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi) - 2

ALES ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınavına başvuru yapacak olan adaylar bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES-3 başvuru ücreti belli oldu.

Buna göre; ALES başvuru ücreti 185 lira olarak açıklandı.

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