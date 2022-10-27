ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi)

2022 yılının son ALES sınavı öncesinde, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından bu yılın son ALES sınavı yapılacak. ALES/3 sınavı öncesinde sınav yerleri merak edilmeye başladı. Peki, ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu?



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.



Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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