ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) öncesinde tarih araştırmaları başladı. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in bu yıl ki son sınavı için hazırlıklar sürüyor. 30 Eylül-10 Ekim tarihinde tamamlanan ALES/3 başvurularının ardından sınav için bekleyiş başladı. Peki, ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi)

2022 yılının son sınavı öncesinde, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. tarafından bu yılın son ALES sınavı yapılacak. ALES/3 sınavı öncesinde sınav yerleri merak edilmeye başladı. Peki, ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES ne zaman? ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi) - 1

ALES/3 GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.

Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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