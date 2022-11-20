ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM ALES/3 sınavı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün yapılacak. Sınavın başlamasına az bir zaman kala adaylar sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar.



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 (Bugün) tarihinde saat 10.15 başlayacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.



ALES SAAT KAÇTA?



ALES sınavının saat kaçta başlayacağı, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu



Buna göre; ALES saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.



Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.