ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ALES/1 sınav tarihi)

Her yıl üç kez yapılan ALES'in ilki pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



ALES/1 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.



Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.



Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.