ALES ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2023 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi)

Yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavının ilki için geri sayım başladı. Üniversite mezunu binlerce kişinin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı öncesinde, başvuruda bulunan adaylar, sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, ALES ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?



ALES/1 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak olan ALES sınav giriş yerleri için tarihler merak ediliyor.



ALES/1 sınavı öncesinde sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.