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ALES ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2023 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) kısa bir zaman kala, adaylar tarafından tarihler sorgulanmaya başladı. Üniversite mezunu kişilerin yüksek lisans eğitimi alabilmek için girecekleri ALES sınavının ilki nisan ayında gerçekleşecek. Sınava kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, ALES ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2023 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi)

Yılda üç kez gerçekleştirilen sınavının ilki için geri sayım başladı. Üniversite mezunu binlerce kişinin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/1 sınavı öncesinde, başvuruda bulunan adaylar, sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, ALES ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/1 NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2023 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi) - 1

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak olan ALES sınav giriş yerleri için tarihler merak ediliyor.

ALES/1 sınavı öncesinde sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

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