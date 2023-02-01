ALES ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM ALES başvuru ve sınav takvimi)

Her yıl 3 kere yapılan ALES sınavının, 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapmak için girecekleri ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor. Peki, 2023 ALES ne zaman yapılacak?



2023 ALES NE ZAMAN?



ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES için sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yılda üç kez yapılan ALES'in ilk oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 ALES sınavı için başvuru tarihleri merak ediliyor.

ÖSYM tarafından ALES başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.