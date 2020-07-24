ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES sonuçları kaç yıl geçerli?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2020 ALES/1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.

ALES/1 sınavının başvurularını kaçıran adaylar ise yine bu sene içinde yapılacak ALES/2 sınavına girebilecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavına girmek isteyen adaylar için başvurular 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 sınavı 06 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

2020 ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020

ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020

ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020



ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020



ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sayısal ve sözel testler uygulanan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.