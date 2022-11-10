ALES sınav giriş yerleri açıklandı (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi)

ALES sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yıl üçüncü kez yapılacak olan ALES/3 sınavı öncesinde giriş belgelerinin yayımlanmasıyla, adaylar sınava girecekleri yerleri öğrenmeye başladı. Peki, ALES sınavı ne zaman?

ALES sınav giriş yerleri açıklandı (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () için kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak olan yüksek lisans adayları tarafından ALES sınav giriş yerlerini merak ediyordu. ÖSYM'den gelen duyuru sonrasında ALES sınav giriş yerleri açıklandı. 

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Kasım 2022 tarihinde 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES sınav giriş yerleri açıklandı (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi) - 1

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

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