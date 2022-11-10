ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak olan yüksek lisans adayları ÖSYM tarafından ALES sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?



ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.



Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani 10 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

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ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.