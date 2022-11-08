ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? (2022 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi)

Bu yıl üçüncü kez yapılacak olan ALES sınavı öncesinde, sınav giriş yerlerinin duyurulması bekleniyor. ALES/3 sınavı, ÖSYM tarafından 20 Kasım tarihinde uygulanacak. Sınava girmek için gün sayan adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.



Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.



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