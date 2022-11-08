ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? (2022 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) giriş belgeleri için geri sayım başladı. 20 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan bu yılın son ALES sınavı için giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? (2022 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi)

Bu yıl üçüncü kez yapılacak olan sınavı öncesinde, sınav giriş yerlerinin duyurulması bekleniyor. ALES/3 sınavı, tarafından 20 Kasım tarihinde uygulanacak. Sınava girmek için gün sayan adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman? (2022 ÖSYM ALES sınav giriş belgesi) - 1

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.

Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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