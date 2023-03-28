ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav ne zaman? (2023 ÖSYM ALES/1 sınav takvimi)

2023 ALES sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, ALES sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2023 ALES ne zaman yapılacak?



ALES/1 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.



ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI? ALES sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerleri belli olunca adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.