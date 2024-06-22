ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sınav takvimi)

2024 ALES/2 sınav giriş yerleri, sınav öncesinde yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların, yüksek lisans yapmak için katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı öncesinde gözler ÖSYM'nin AİS ekranına çevrildi. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.



Adayların sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.