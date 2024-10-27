ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3. dönem sınavı için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapmak için katılım sağlayacağı yılın son ALES sınavı öncesinde başvurular tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar ise gözlerini ALES/3 sınav tarihine çevirdi. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES/3 sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Kasım'da uygulanacak olan yılın son ALES sınavı öncesinde, sınava girecek olan adaylar, hangi okullarda sınava giriş yapacaklarını araştırıyor. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.
Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavına dair ayrıntılar belli oldu.
Buna göre; 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Ösym
- Sınav Giriş Belgesi
- Sınav Yerleri
- Ales