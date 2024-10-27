ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama)

ALES/3 sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Kasım'da uygulanacak olan yılın son ALES sınavı öncesinde, sınava girecek olan adaylar, hangi okullarda sınava giriş yapacaklarını araştırıyor. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.



Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

