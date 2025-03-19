ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025-ALES/1 sınav giriş belgeleri

2025'in ilk ALES oturumu için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapmak için katılım sağlayacağı yılın son ALES sınavı öncesinde başvurular tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar ise gözlerini ALES/1 sınav giriş belgelerine çevirdi. İşte, 2025-ALES/1 sınav giriş belgelerinde son bilgiler...



ALES/1 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.



ALES/1 sınav giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.



Konuya ilişkin resmi bilgiler paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.



2025 ALES OTURUM TAKVİMLERİ



ALES/1 sınav tarihi: 13.04.2024



ALES/2 sınav tarihi: 06.07.2024



ALES/3 sınav tarihi: 23.11.2024