ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ALES puan hesaplama nasıl yapılır?)

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı (2021 ALES/2) 19 Eylül Pazar günü tamamlandı.

Adaylar, 150 dakika süren ve sözel ve sayısal sorulardan oluşan 100 soruluk bir test için ter döktü.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının tamamlanmasının ardından gözler ALES sonuç ekranına çevrildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak.

ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.



Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak ve bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak olup ağırlıklı puanlar da hesaplandıktan sonra bu puanlar, belirli bir formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.