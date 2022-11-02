ALES sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi)

Bu yılın üçüncü ALES sınavı için geri sayım başladı. 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında tamamlanan ALES/3 başvurularının ardından, sınava katılım sağlayacak adaylar sınav tarihini araştırıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimiyle birlikte ALES sınavı için tarihler belli oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman?

ALES sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi)

tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan sınavı için hazırlıklar sürüyor. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunu binlerce kişi, ALES sınavına girerek başarılı olmaya çalışacak. Peki, ALES sınavı ne zaman?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi) - 1

ALES/3 GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.

Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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