ALES sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi)

ÖSYM tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ALES sınavı için hazırlıklar sürüyor. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunu binlerce kişi, ALES sınavına girerek başarılı olmaya çalışacak. Peki, ALES sınavı ne zaman?



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.



Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.



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