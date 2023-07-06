ALES ne zaman? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi)

2023 ALES/2 sınav tarihi, ALES başvurularının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. 10 Temmuz'da tamamlanacak olan ALES başvurularının ardından sınavın tarihi araştırılıyor. Yüksek lisans eğitimi almak için sınava girecek olan adayların gözü ÖSYM takviminde. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak?



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES başvuru ve sınav tarihi belli oldu.



ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 10 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.