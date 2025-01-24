ALES sınavı ne zaman? 2025 ALES 1/2/3 başvuru tarihi bilgileri

Yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'in 2025 tarihleri belli oldu. ÖSYM takviminde  ALES 2025 sınav, başvuru ve sonuç tarihlerine yer verilmişti. Peki, ALES sınavı ne zaman? 2025 ALES 1/2/3 başvuru tarihi bilgileri

ALES sınavı ne zaman? 2025 ALES 1/2/3 başvuru tarihi bilgileri

  (Yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihleri 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. ALES sınavları yılda üç kez düzenleniyor.

ALES sınavı ne zaman? 2025 ALES 1/2/3 başvuru tarihi bilgileri - 1

2025 SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

2025-ALES/2 ise 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

2025-ALES/3 oturumu da 23 Kasım'da düzenlenecek, yılın son oturumunun sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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