ALES sınavı ne zaman? 2025 ALES 1/2/3 başvuru tarihi bilgileri

ALES (Yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihleri 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. ALES sınavları yılda üç kez düzenleniyor.

2025 ALES SINAV TAKVİMİ



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.



2025-ALES/2 ise 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.



2025-ALES/3 oturumu da 23 Kasım'da düzenlenecek, yılın son oturumunun sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

