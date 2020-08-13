ALES sınavı ne zaman? ALES sonucu kaç yıl geçerli? Sınav ne kadar sürüyor? (ALES sınav giriş belgesi sorgulama 2020)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (ALES) bekleyen adaylar 16 Ağustos pazar günü sınava girecekler.  ÖSYM, öğrencilerin sınav giriş belgelerini geçtiğimiz hafta yayınladı. Peki, ALES sınavı ne kadar sürüyor? Kaç soru soruluyor? ALES'ten alınan puan kaç yıl geçerli oluyor? İşte ALES'le ilgili merak edilen her şey...

ntv.com.tr 13.08.2020 - 12:43

ALES sınavı ne zaman? ALES sonucu kaç yıl geçerli? Sınav ne kadar sürüyor? (ALES sınav giriş belgesi sorgulama 2020)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos 2020'de yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2020 - ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020

ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020

ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020

ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020

ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.

ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sayısal ve sözel testler uygulanan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

ALES'TE KAÇ SORU SORULUYOR?

ALES, sınavında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru soruluyor.

ALES KONU DAĞILIMI

ALES, sınavında sorulan 50 sözel sorusunda sözcükte yapı, paragrafta anlam vb. gibi temel Türkçe konuları ve sözel mantık soruları yer alıyor. Sayısal bölümde ise 'mat-1' olarak adlandırılan temel matematik soruları ve sayısal mantık soruları, soruluyor.

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