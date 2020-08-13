ALES sınavı ne zaman? ALES sonucu kaç yıl geçerli? Sınav ne kadar sürüyor? (ALES sınav giriş belgesi sorgulama 2020)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos 2020'de yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2020 - ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ



ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020



ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020



ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020



ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020



ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020



ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020



ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020



ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021



ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?



ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.



ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?



Sayısal ve sözel testler uygulanan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.



ALES'TE KAÇ SORU SORULUYOR?



ALES, sınavında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru soruluyor.



ALES KONU DAĞILIMI



ALES, sınavında sorulan 50 sözel sorusunda sözcükte yapı, paragrafta anlam vb. gibi temel Türkçe konuları ve sözel mantık soruları yer alıyor. Sayısal bölümde ise 'mat-1' olarak adlandırılan temel matematik soruları ve sayısal mantık soruları, soruluyor.