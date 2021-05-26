ALES sonuçları açıklandı (ALES / 2 ne zaman yapılacak?)

2 Mayıs'ta uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

26.05.2021 - 09:23

ALES sonuçları açıklandı (ALES / 2 ne zaman yapılacak?)

Son dakika haberi! 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES / 2 NE ZAMAN?

ALES /2 sınavı 19 Eylül tarihinde düzenlenecek. Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos ile 11 Ağustos arasında alınacak.

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