ALES sonuçları açıklandı (ALES / 2 ne zaman yapılacak?)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES / 2 NE ZAMAN?



ALES /2 sınavı 19 Eylül tarihinde düzenlenecek. Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos ile 11 Ağustos arasında alınacak.