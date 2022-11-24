ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES sonuç tarihi)

ALES/3 sonuçları için, yüksek lisans yapmak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimiyle birlikte, bu yılın üçüncü ALES sonuçları için tarih açıklandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59’da sonlanacaktır.



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