ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, 16 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2023 ÖSYM sınav takvimi sonrasında, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2023 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES sınav sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



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