ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)

ALES sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite mezunu binlerce kişinin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES/1 sınavı 16 Nisan'da tamamlandı. ALES sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () sonuçları, 16 Nisan'da tarafından gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2023 ÖSYM sınav takvimi sonrasında, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2023 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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