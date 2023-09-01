ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adaylarının gündeminde yer almaya başladı. Her yıl üç kez yapılan ALES sınavının ilki 16 Nisan'da yapılmıştı. 20 Ağustos'ta yapılan ikinci sınavın ardından adaylar sonuçlar için gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

tarafından gerçekleştirilen bu yılın ikinci sınavı için gözler sonuç sayfasına çevrildi. 20 Ağustos'ta yapılan ALES/2 sınavının ardından sonuçların hangi gün açıklanacağı merak ediliyor. Yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; 2023 ALES/2 5 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

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