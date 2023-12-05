ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki 3. sınavı 19 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı)

2023 /3 için gözler 'nin sonuç sayfasına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. takvimine göre ALES sonuçları bugün açıklanacak. Peki, ALES/3 sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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