ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı)

2023 ALES/3 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Sınav takvimine göre ALES sonuçları bugün açıklanacak. Peki, ALES/3 sonuçları saat kaçta açıklanacak?



ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



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