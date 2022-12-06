ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarih verdi (2022 ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama)

ALES/3 sonuçları için geri sayım başladı. Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların girdiği ALES/3 sınavının sonuç tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?



ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.