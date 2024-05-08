ALES sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için bekleyiş sona erdi. 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları bugün (8 Mayıs) ilan edildi. ALES sonucunda alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ()i /1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

'den yapılan açıklamada;  "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası) - 1

SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

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