ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi)

ALES sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl 3 kez gerçekleştirilen ALES sınavının üçüncüsü 20 Kasım tarihinde tamamlandı. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişilerin katılım sağladığı ALES sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak edildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?



ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.