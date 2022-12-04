ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için bekleyiş sürmeye devam ediyor. Bu yılın üçüncü ALES sınavı 20 Kasım'da yapıldı. Sınavın ardından, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları sonuç tarihi için araştırma yapmaya başladı. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi)

sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl 3 kez gerçekleştirilen ALES sınavının üçüncüsü 20 Kasım tarihinde tamamlandı. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişilerin katılım sağladığı ALES sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak edildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi) - 1

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES , açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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