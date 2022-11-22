ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi)

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen ve yüksek lisans yapmak için ALES sınavına giren adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

SINAVDA 100 SORU SORULDU



Bugün gerçekleştirilen ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulandı. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürdü.



Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.



Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istendi.



ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59’da sonlanacaktır.



ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

