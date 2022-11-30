ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES sonuç tarihi)

ALES sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Binlerce üniversite mezunu adayın yüksek lisans yapmak için girdikleri ALES sınavının ardından gözler sonuçlar için ÖSYM'ye çevrildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Kasım'da tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, sonuçlar için tarih belli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES sonuç tarihi) - 1

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES , açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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