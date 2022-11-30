ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Kasım'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından, sonuçlar için tarih belli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?



ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.