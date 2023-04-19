ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)

2023 ALES/1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 16 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından merak ediliyor. Üniversite mezunu kişilerin yüksek lisans eğitimi alabilmek için girdikleri ALES sınavının ardından sonuç tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar.



ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN