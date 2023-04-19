ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 16 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ilk ALES sınavı tamamlandı. Her yıl 3 kez yapılan sınavın ilkinin tamamlanmasıyla birlikte, ÖSYM tarafından belirlenen sonuç tarihi bekleniyor. Peki, 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi)

2023 /1 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 16 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından merak ediliyor. Üniversite mezunu kişilerin yüksek lisans eğitimi alabilmek için girdikleri ALES sınavının ardından sonuç tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar.

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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