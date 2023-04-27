ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuç takvimi)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ilk ALES sınavı için gözler sonuç sayfasına çevrildi. 16 Nisan'da yapılan ALES/1 sınavının ardından sonuçların hangi gün açıklanacağı merak ediliyor. Yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



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