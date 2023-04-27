ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuç takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl üç kez yapılan ALES sınavının ilki 16 Nisan'da yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçlar için gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuç takvimi)

tarafından gerçekleştirilen bu yılın ilk sınavı için gözler sonuç sayfasına çevrildi. 16 Nisan'da yapılan ALES/1 sınavının ardından sonuçların hangi gün açıklanacağı merak ediliyor. Yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 16 Nisan'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuç takvimi) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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