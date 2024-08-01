ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz'da uygulanan ALES/2 sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

2024 /2 için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bu yılın ikinci ALES sınavı sonrasında, gözler sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında ALES/2 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi) - 1

PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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