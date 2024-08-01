ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

2024 ALES/2 sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bu yılın ikinci ALES sınavı sonrasında, gözler sonuçların açıklanacağı tarihlere çevrildi. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında ALES/2 sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
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