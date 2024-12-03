ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları tarihi)

2024 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı. ALES sınav sonucundan alacakları puanlara göre, adayların puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

