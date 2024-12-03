ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/3 sınav sonuçları tarihi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Yüksek lisansa yapabilmek için yılın son ALES sınavına giren adaylar, gözlerini ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine çevirdi. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı. ALES sınav sonucundan alacakları puanlara göre, adayların puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
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