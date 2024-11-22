ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (202A4 ÖSYM ALES/3 sınav sonuç tarihi)

2024 ALES/3 sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunlarının katılım sağladığı ALES/3 geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Yılın son ALES sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

