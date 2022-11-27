ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

ALES sonuçları, yüksek lisans eğitimi almak için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen adayların katılım sağladığı ALES/3 sınavı 20 Kasım'da tamamlandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 20 Kasım'da tarafından yapılan bu yılın son ALES sınavı tamamlandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav kaç yıl geçerli?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 20 Kasım'da gerçekleştirilen ALES sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın 9 Aralık sabahı saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? (2022 ÖSYM ALES takvimi) - 1

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES , açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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