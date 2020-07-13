ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama)

ALES sonuçlarının açıklanandan daha erken bir tarihte duyurulacağı belirtildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı 13.07.2020 - 10:47

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."

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