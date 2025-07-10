ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ALES 'te (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Alacakları puanı merak eden adaylar, ÖSYM takvimini merak ediyor. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte ALES/2 sonuç takvimine dair detaylar… Takvime göre, temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ALES/2'nin sonuçları da temmuz ayında duyurulacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2025/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak. ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.



ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?



Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.



