ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite mezunu binlerce kişinin, yüksek lisans eğitimi almak için katılım sağladığı ALES/1 sınavlarının ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sonuçlarının tarihi duyuruldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama)

2023 sonuçları için bekleyiş sürüyor. 16 Nisan'da tamamlanan ALES/1 sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. tarafından yayımlanan 2023 ALES sınav takvimi sonrasında, sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES sonuçları sorgulama) - 1

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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