ALES soru kitapçıkları ve cevapları erişime açıldı (ALES puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos 2020'de yapıdı.

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre ALES sonuçları, 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI

Adayların, 150 dakika ter döktükleri sınavın soru kitapçıkları ve cevapları ÖSYM' tarafından erişime açıldı. Adaylar sınav soru ve cevaplarının tamamını, ÖSYM aday sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.



2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ



ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020



ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020



ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020



ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020



ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020



ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020



ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020



ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021



ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?



ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.



ALES SINAV SÜRESİ NE KADAR?



Sayısal ve sözel testler uygulanan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.



ALES'TE KAÇ SORU SORULUYOR?



ALES, sınavında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru soruluyor.



ALES KONU DAĞILIMI



ALES, sınavında sorulan 50 sözel sorusunda sözcükte yapı, paragrafta anlam vb. gibi temel Türkçe konuları ve sözel mantık soruları yer alıyor. Sayısal bölümde ise 'mat-1' olarak adlandırılan temel matematik soruları ve sayısal mantık soruları, soruluyor.

ALES PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları



– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)



– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)



– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.